EL MANTE: SOLIDARIDAD Y UNIDAD POR LA SOBERANÍA

Por: ALFREDO GARCIA BECERRA

En la política contemporánea, los símbolos y los gestos de unidad suelen ser tan poderosos como las políticas mismas. Lo vivido recientemente en El Mante es una prueba fehaciente de ello. La visita del senador Gerardo Fernández Noroña no fue un acto protocolario más; se convirtió en el escenario donde la alcaldesa de nuestro municipio reafirmó no solo su anfitrionía, sino una profunda solidaridad con el proyecto de nación que hoy define el rumbo de México.

A través de sus redes sociales, la presidenta municipal dejó clara su postura ideológica y su compromiso institucional al calificar como un “honor” la realización de la Asamblea Informativa por la Soberanía Nacional. Este mensaje va más allá de la cortesía política: es un respaldo explícito a la defensa de la soberanía nacional, un concepto que en el contexto actual exige una articulación perfecta entre los tres niveles de gobierno.

“Fue un espacio de reflexión sobre los desafíos y el fortalecimiento de la soberanía de nuestro país, siempre privilegiando la participación y el bienestar de las familias mexicanas.” expresó la alcaldesa, sintonizando las demandas locales con las grandes directrices de la política nacional.

La solidaridad de la alcaldesa se manifestó en su capacidad para tejer puentes y acuerpar a figuras clave del panorama legislativo actual. Recibir y respaldar en El Mante a un referente de la izquierda como Fernández Noroña, junto a los senadores tamaulipecos Olga Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal “JR”, demuestra una visión estratégica: El Mante no está aislado; es pieza clave en la consolidación de la transformación.

Este respaldo a la soberanía nacional no se entiende de forma aislada. La alcaldesa delineó con precisión la cadena de liderazgo que sostiene este esfuerzo colectivo, mostrando una alineación total con: la dirección de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo., la fuerza moral del líder histórico, Andrés Manuel López Obrador y el liderazgo estatal del gobernador Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas.

Lo más destacable de la postura de la primera autoridad municipal es el matiz humano que le imprime a la alta política. Defender la soberanía, desde la óptica de la alcaldesa de El Mante, no es una abstracción jurídica ni un discurso de tribuna; es una tarea diaria que pasa obligatoriamente por el bienestar de las familias mexicanas y mantenses.

Al arropar esta gira informativa, la alcaldesa demuestra que la solidaridad con la soberanía nacional se traduce, en el territorio, en un compromiso inquebrantable por la justicia social, la participación ciudadana y el desarrollo de nuestra región. El Mante levanta la mano en el escenario nacional, no solo como un anfitrión generoso, sino como un aliado sólido en la construcción del México del mañana