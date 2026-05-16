REFRENDA SECRETARÍA DE SALUD DE TAMAULIPAS COMPROMISO CON SUS TRABAJADORES A TRAVÉS DEL DIÁLOGO

La titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos, y el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas, encabezaron una reunión de trabajo para atender de manera directa las inquietudes del personal eventual.

Redacción Cuarto Pode de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Secretaría de Salud de Tamaulipas refrendó su compromiso con las y los trabajadores del sector, privilegiando siempre el diálogo abierto, respetuoso y permanente como la base fundamental para fortalecer los servicios de salud en beneficio de toda la población.

En un ambiente de apertura y entendimiento, la titular de la dependencia, la Doctora Adriana Marcela Hernández Campos, reiteró la voluntad institucional y el respaldo total del gobernador, el Doctor Américo Villarreal Anaya. La funcionaria estatal destacó la importancia de escuchar y atender las inquietudes del personal, al tiempo que reconoció su labor diaria y su firme compromiso con la salud de las familias tamaulipecas.

A esta mesa de trabajo también asistió el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González. Durante el encuentro, las y los trabajadores eventuales encabezados por Miguel Ángel Martínez Garza en representación de los doce distritos de salud del estado, así como liderazgos locales entre ellos Zaira García Aguilar de El Mante y Julio Cesar Requena Pérez de Matamoros quienes agradecieron la disposición de las autoridades estatales para mantener canales de comunicación cercanos, dignos y constructivos.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la importancia de privilegiar acuerdos mutuos, los cuales no solo benefician las condiciones laborales del personal, sino que contribuyen directamente al fortalecimiento y a la transformación del sistema de salud en todo el estado.