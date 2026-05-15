RECONOCE FRANK DE LEÓN LABOR DE LOS DOCENTES EN GÓMEZ FARÍAS; ANUNCIA GRAN FESTEJO

El Presidente Municipal felicitó a los maestros en su día, destacando su dedicación en la formación de niños y jóvenes, y adelantó una celebración con sorpresas y regalos.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – En el marco de la celebración del Día del Maestro, el Presidente Municipal, Frank de León, envió una calurosa felicitación a todo el magisterio de la localidad, reconociendo el impacto diario que tienen en el desarrollo de la comunidad.

El alcalde destacó y agradeció la dedicación y el esfuerzo constante de los docentes del municipio, quienes día con día guían y enseñan a niños y jóvenes a convertirse en grandes personas y ciudadanos de bien.

Como muestra de este agradecimiento a su vocación, Frank de León adelantó que las autoridades locales ya preparan un reconocimiento especial para ellos. “¡Pronto haremos un gran festejo para todos ustedes con muchos regalos y sorpresas!”, aseguró el edil, extendiendo la invitación a todos los maestros de la región para mantenerse atentos a los detalles del próximo evento.