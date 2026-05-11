INICIA LA UAT PRUEBAS DE EQUIPO AÉREO PARA ESTUDIOS GEOESPACIALES

ALFREDO GARCÍA BECERRA

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició con las pruebas de la nueva tecnología que será utilizada para realizar estudios científicos territoriales tanto en el estado como en el país, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

En entrevista con medios de comunicación, en el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera en Palacio de Gobierno, Dámaso Anaya dijo que las pruebas del equipamiento iniciaron el pasado fin de semana, y se trata de una capacitación que está recibiendo el personal especializado de la UAT por parte de científicos canadienses.

Refirió que la nueva tecnología está montada en un avión Cessna 402C modificado para investigación, equipado con sensores aeronáuticos que permiten levantar información geoespacial de alta precisión.

“Se adquirió un equipo canadiense, donde estamos utilizando un sistema LiDAR que emite, por un metro cuadrado, un millón de puntos de rayo láser, es como una especie de ultrasonido, la luz rebota y la capta en el avión y puede ver todos los temas de orografía”, dijo el rector.

Mencionó también que este fin de semana se hicieron los vuelos de prueba en Ciudad Victoria, para registrar la altura de viviendas y edificios, probar el funcionamiento del equipo y seguir con la capacitación y adiestramiento del personal universitario.

Señaló que, anteriormente, la UAT contaba con un equipo más antiguo, de treinta mil puntos por metro cuadrado y ahora, con la nueva tecnología, se podrán hacer un sinfín de proyectos en el territorio a nivel nacional.

Explicó que, recientemente, se instaló el nuevo equipo topográfico Teledyne Optech Galaxy Prime en el avión de la UAT, y para que esté operativo se deben hacer varios vuelos de calibración sobre áreas con techos inclinados.

En ese sentido, mencionó que se hizo este primer vuelo de calibración en la zona centro de Tamaulipas, y que, si el clima lo permite, esta semana se continuará con las pruebas para tenerlo completamente funcionando.

Puntualizó que, con esta tecnología de vanguardia, la UAT se destaca como una de las pocas universidades en México que cuenta con equipamiento aerotransportado, incluyendo herramientas LiDAR (Light Detection and Ranging/Detección y Alcance de la Luz) y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Cuarto Poder de Tamaulipas/