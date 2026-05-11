ENCABEZA EL RECTOR DÁMASO ANAYA ENTREGA DE BECAS A 493 ESTUDIANTES DE LA UAT

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la permanencia académica de la juventud universitaria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, llevó a cabo la entrega de tarjetas del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” a estudiantes de la Facultad de Odontología del Campus Tampico.

En el marco de este programa federal, se llevó a cabo una ceremonia encabezada por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por la titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en Tamaulipas, Nadia Lizbet Ochoa Becerra, y el director de la Facultad de Odontología, Rogelio Oliver Parra, siendo beneficiados 493 estudiantes de licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU), alcanzando una cobertura total dentro de esta comunidad académica.

El rector Dámaso Anaya destacó que la UAT mantiene una política institucional enfocada en generar mayores oportunidades para las y los estudiantes, mediante acciones y apoyos que contribuyen a elevar la calidad educativa y ampliar las posibilidades de desarrollo profesional para los universitarios.

Reconoció el respaldo del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar programas de apoyo dirigidos a la juventud, destacando que estas acciones representan un importante impulso para que más estudiantes puedan continuar y concluir exitosamente su formación profesional.

El rector subrayó también el crecimiento y consolidación de la Facultad de Odontología Tampico, resaltando su infraestructura, equipamiento y nivel académico, así como el trabajo realizado por su comunidad docente y directiva para fortalecer la formación integral de las y los futuros profesionistas del área de la salud.

Por su parte, Nadia Lizbet Ochoa Becerra señaló que la incorporación de la Facultad de Odontología como escuela prioritaria dentro del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” permite ampliar el acceso de las y los estudiantes a este apoyo federal, destacando que la institución forma parte de las catorce escuelas de nivel superior consideradas prioritarias en Tamaulipas para acceder a este beneficio, consistente en un recurso económico bimestral destinado a fortalecer su permanencia escolar.

Resaltó el trabajo coordinado entre la UAT y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, lo que permitió agilizar la entrega de tarjetas e integrar a las y los beneficiarios al próximo calendario de pagos.

En su mensaje, Rogelio Oliver Parra destacó que la entrega de estas becas representa un respaldo significativo para las y los estudiantes y reconoció el impulso que la administración rectoral ha brindado a la Facultad mediante la ampliación de espacios, clínicas y laboratorios que fortalecen la calidad de la enseñanza y la atención a la sociedad.

En representación del alumnado, la estudiante Daniela Rubi del Ángel Fuentes agradeció el apoyo recibido, señalando que este beneficio representa una motivación para continuar su formación profesional con responsabilidad, compromiso y sentido humanista.

Al concluir la ceremonia, el rector Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por autoridades universitarias e invitados especiales, realizó un recorrido por las instalaciones de la institución, donde constató el fortalecimiento de espacios académicos y áreas destinadas a la formación profesional de las y los estudiantes.

Cuarto Poder de Tamaulipas/