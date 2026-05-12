IMPULSAN TECNIFICACIÓN DEL CAMPO EN EL MANTE CON APOYOS DE HASTA EL 50% PARA RIEGO Y ENERGÍA SOLAR

El Gobierno del Estado y la administración municipal 2024-2027 convocan a productores de cítricos, caña y hortalizas a participar en el programa “Impulso para el Crecimiento y la Inversión Rural 2026”; la recepción de solicitudes estará abierta hasta el 15 de mayo.

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con el Gobierno Municipal El Mante 2024-2027, invita a las y los productores agrícolas del municipio a participar en el Programa “Impulso para el Crecimiento y la Inversión Rural 2026”, dirigido a fortalecer la productividad del campo mediante apoyos para la tecnificación agrícola.

Este programa está enfocado en productores dedicados al cultivo de cítricos, caña de azúcar y hortalizas, quienes podrán acceder a apoyos de hasta el 50 por ciento para la adquisición e instalación de sistemas de riego tecnificado y sistemas fotovoltaicos, como paneles solares para pozos y rebombeo.

Entre los requisitos generales para acceder al programa se encuentran la solicitud de apoyo firmada, identificación oficial vigente, CURP, RFC o Constancia de Situación Fiscal actualizada y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

La recepción de solicitudes permanecerá abierta del 06 de abril al 15 de mayo de 2026, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la Dirección de Apoyo a Distritos de Riego, ubicada en el kilómetro 5.5 de la carretera Victoria–Soto la Marina, en Ciudad Victoria.

Asimismo, en El Mante las y los interesados pueden acudir a la Dirección de Desarrollo Rural, ubicada en el Espacio Cultural Zaragoza, a un costado del inmueble del mismo nombre, donde recibirán orientación y apoyo para realizar su trámite.