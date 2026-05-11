LOGRA PATTY CHÍO AVANCE EN LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES

* Con apoyo de la concretera móvil, se trabaja en el rescate de un tramo de la Avenida Juárez, como seguimiento a la rehabilitación de la red de drenaje que realizó la Comapa El Mante

Con un trabajo permanente enfocado en el rescate de vialidades, la Presidenta Municipal Patty Chío logra un avance significativo en el bacheo de calles en distintos puntos de la ciudad.

En un trabajo coordinado con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) que realizó la reposición de la línea de drenaje, la Presidenta Municipal Patty Chío dispuso acciones de bacheo en la calle Juárez, de Galeana a Pablo L. Sidar

Estas acciones, se realizan con el propósito de mejorar la infraestructura urbana, la movilidad y la seguridad vial en la zona centro, así como se ha realizado en otros puntos de la ciudad.

En primera instancia, el trabajo de la Comapa consistió en la instalación de 110 metros de tubería de PVC, obra que permitirá optimizar el funcionamiento de la red sanitaria y atender una necesidad prioritaria para las familias y automovilistas que diariamente transitan por este sector.

La presidenta municipal Patty Chío en recorrido de supervisión destacó que estos trabajos son resultado del esfuerzo coordinado entre dependencias municipales y organismos operadores, privilegiando siempre el bienestar de la ciudadanía.

“Cuando trabajamos en unidad logramos mejores resultados para nuestra gente. Esta obra no solamente atiende un problema de drenaje, también contribuye a mejorar la movilidad y brinda mayor seguridad vial para quienes circulan diariamente por esta importante vialidad”, expresó.

La alcaldesa reconoció además el respaldo y la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal y la COMAPA bajo la gerencia de Jorge Salomón González, así como el apoyo operativo mediante la concretara móvil, herramienta que permite agilizar los trabajos y reducir tiempos de atención.

“Seguimos trabajando en equipo para transformar nuestros servicios públicos y mejorar la calidad de vida de las familias mantenses, el compromiso es continuar atendiendo las necesidades más sentidas de la población con obras funcionales y de beneficio directo”, añadió.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando obras de infraestructura que fortalezcan el desarrollo urbano y generen mejores condiciones de bienestar para la ciudadanía.