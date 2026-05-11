FRANK DE LEÓN REFRENDA COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN EN GÓMEZ FARÍAS TRAS ASISTIR A TALLER DE LECTURA COMPRENSIVA

El alcalde agradeció la invitación de la Secretaría de Educación estatal y destacó que la enseñanza es una prioridad en su administración.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – En un esfuerzo por fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en el municipio, el alcalde Frank de León participó en el taller denominado “La Lectura Comprensiva Como Competencia Fundamental En Educación”, organizado por la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas.

Durante el evento, el mandatario municipal expresó su agradecimiento por la invitación a esta capacitación, subrayando la importancia de dotar a los estudiantes y docentes de herramientas para el desarrollo académico. De León enfatizó que en Gómez Farías la educación se mantiene como un eje central y una prioridad absoluta para su gobierno.

“Cuentan conmigo para seguir impulsando la educación”, afirmó el alcalde, reiterando su disposición para colaborar de manera estrecha con las autoridades estatales en programas que beneficien directamente a la comunidad estudiantil de la región. Con estas acciones, la administración local busca consolidar un modelo educativo más competitivo y eficiente para las futuras generaciones.