MARIELA LÓPEZ SOSA LLEVA ALEGRÍA Y CONVIVENCIA A COMUNIDADES RURALES

Mariela López Sosa Presidenta Municipal dio inicio este día a los recorridos con motivo de los festejos del Día de las Madres y del Día de las Niñas y los Niños en comunidades del municipio.

Durante la convivencia en los ejidos La Reforma, Mártires de Río Blanco y El Celeste, familias disfrutaron de rifas, entrega de dulces y obsequios como abanicos, bicicletas, patines y sets de maquillaje.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal continúa promoviendo espacios de cercanía y unión familiar, llevando momentos de alegría a las comunidades rurales.