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REHABILITAN ALUMBRADO Y MEJORAN IMAGEN DEL PUENTE ESPAÑITA EN OCAMPO

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El Gobierno Municipal que preside Melchor Budarth Báez, realizó trabajos de reparación del alumbrado público, así como labores de pintura en barandales y guarniciones, con el propósito de fortalecer la seguridad y mejorar la imagen urbana de uno de los principales accesos al municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.- Como parte de las acciones permanentes para el mejoramiento de los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Ocampo llevó a cabo trabajos de rehabilitación en el Puente Españita, uno de los accesos más importantes de la cabecera municipal.

Las labores incluyeron la reparación del sistema de alumbrado público, así como el pintado de barandales y guarniciones, acciones que contribuyen a brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, además de embellecer la imagen urbana del municipio.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de mantener en óptimas condiciones la infraestructura pública y ofrecer espacios más seguros, funcionales y agradables para las familias ocampenses.

El Gobierno de Ocampo destacó que continuará impulsando trabajos de mantenimiento y rehabilitación en distintos puntos del municipio, con el objetivo de seguir construyendo un Ocampo más seguro, ordenado y con mejores espacios para todas y todos.

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