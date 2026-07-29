SUPERVISA PATTY CHÍO REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OBREGÓN

* La Presidenta Municipal constató la reparación de 50 metros cuadrados en el tramo que comprende entre las calles Galeana y Zaragoza., llamando a la ciudadanía a respetar los señalamientos durante este periodo de mejora.

La alcaldesa Patty Chío, en compañía de personal de la subdirección de Obras Públicas Municipal, realizó una jornada de supervisión a las labores de bacheo profundo y superficial sobre la calle Obregón, en el tramo comprendido entre las calles Galeana y Zaragoza. Durante el recorrido, la primera autoridad informó que se intervino una superficie total de 50 metros cuadrados con la aplicación de concreto hidráulico, material que requiere de un periodo mínimo de 21 días para alcanzar su máxima resistencia y garantizar una obra duradera.

Con el fin de evitar colapsar la movilidad en esta arteria, la alcaldesa explicó que los trabajos se ejecutan por fases, interviniendo primero un carril de la calle para no interrumpir el flujo vehicular. Ante esto, Patty Chío hizo un llamado atento a la ciudadanía, conductores y vecinos del sector para cuidar la zona en reparación y respetar los señalamientos de protección puestos en el lugar.

Finalmente, la edil mantense enfatizó que, si bien el Gobierno Municipal está asumiendo el compromiso de rehabilitar estos tramos con materiales de alta calidad, el éxito de estas obras depende de la responsabilidad social. Reiteró que la cooperación de quienes transitan diariamente por esta concurrida vía será clave para permitir el correcto secado del pavimento y mantener las calles en óptimas condiciones para las familias mantenses.