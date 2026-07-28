“ES AMÉRICO VILLARREAL EL MEJOR ALIADO DE LOS MANTENSES”: PATTY

• La Alcaldesa agradece y reconoce el respaldo del Gobierno del Estado a acciones que ponen a El Mante frente a una gran oportunidad de desarrollo, con la modernización del libramiento que garantiza mejor conectividad.

• A estos se suman más acciones de bienestar para las familias del municipio, con la entrega del Parque Zaragoza, paquetes de materiales y escrituras

La Presidenta Municipal Patty Chío agradeció el respaldo del Gobernador Américo Villarreal por impulsar en El Mante obras que transforman el presente y futuro del Municipio y sus familias.

En el marco del arranque de trabajos de la modernización del libramiento poniente así como la entrega de las obras en el Estadio Zaragoza, la Alcaldesa aseguró que los mantenses tienen en el Gobernador a un gran aliado.

El Gobernador junto a secretarios de su gabinete, encabezó el acto en el cual dieron inicio formal los trabajos para modernizar el libramiento “Américo Villarreal Guerra”, con una inversión superior a los 1,300 millones de pesos.

“Hoy estamos concretando esta gran oportunidad de conectividad, pero además obras de infraestructura que nos permitan mayor bienestar y una mejor vida para nuestras familias. En estos gobiernos todos estamos enfocados en llevar un beneficio a las personas y es lo que estamos haciendo aquí con estas obras”, dijo el Gobernador Américo Villarreal.

“Con su respaldo, la Transformación se vive y se siente. Estas obras marcan un antes un después, porque no es solamente una obra para mejorar la conectividad, sino que detonará el desarrollo económico que nuestro Municipio esperó por muchos años”, dijo.

La Alcaldesa dijo que este tipo de obras avaladas por múltiples voces, abonan al trabajo que cada día realizan todos los mantenses para ver mejor a su ciudad; afirmó que desde el Gobierno Municipal y en equipo con la gente y los gobiernos estatal y federal, se trabaja todos los días por una mejor ciudad.

“En El Mante creemos con firmeza en el trabajo diario, esta Transformación la hacemos todos juntos y con el respaldo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y usted Gobernador Américo Villarreal, pero además contamos con el esfuerzo de cada mantense para alcanzar el anhelo de crecimiento y desarrollo”, afirmó.

En un segundo acto, el Gobernador del Estado entregó obras en el Estado Zaragoza, que incluye la remodelación integral del estadio, con una nueva pista de atletismo y rehabilitación de áreas, por un monto superior a los 11 millones de pesos.

Durante el encuentro, se destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto alineado a la política transformadora de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de garantizar que los programas de bienestar y las mejoras urbanas lleguen directamente a la ciudadanía.

La intervención en el Estadio Zaragoza representó una recuperación integral del inmueble para ponerlo a la altura del talento de las niñas, niños y jóvenes de la localidad, así lo expresó la alcaldesa Patty Chío durante su mensaje . La obra contempló el retiro del tartán anterior y la aplicación de un fresado con carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, sobre la cual se instalaron 4,615 metros cuadrados de un nuevo sistema sintético amortiguante anti impacto, complementado con la construcción de bordillos de concreto armado y trabajos de pintura especializada.

Por otra parte, dentro de los apoyos canalizados a través del ITAVU, bajo la dirección del Arq. Manuel Guillermo Treviño Cantú, se hizo entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de la vivienda, condonación de intereses moratorios y escrituras que brindan certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias beneficiadas.