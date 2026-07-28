ESTUDIANTE DE LA UAT DESARROLLA PROTOTIPO CON IA PARA OPTIMIZAR LA LOMBRICULTURA A BAJO COSTO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Con el propósito de aportar soluciones tecnológicas accesibles que respondan a los desafíos ambientales de la agricultura moderna, Eliud Ávalos González, estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), diseñó un dispositivo automatizado para el monitoreo y control inteligente de la lombriz Eisenia foetida, enfocado en la generación eficiente de lixiviados orgánicos de alta calidad.

El prototipo desarrollado por el estudiante de Ingeniería en Telemática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la UAT soluciona de manera directa las limitaciones del manejo manual tradicional en la lombricultura, el cual resulta insuficiente para regular con precisión el entorno de las sensibles colonias de lombrices.

Dado que el lixiviado se produce a través de la descomposición de residuos orgánicos por acción de estos organismos, el sistema automatizado interviene de manera oportuna gestionando de forma autónoma, y en tiempo real, ocho variables críticas del suelo: humedad, temperatura, conductividad, pH, salinidad, nitrógeno, fósforo y potasio.

Lo destacable de esta tecnología radica en su arquitectura de internet de las cosas, diseñada a bajo costo, utilizando un microcontrolador como cerebro central de procesamiento, el cual coordina y recibe la información de múltiples sensores independientes mediante el protocolo de comunicación industrial, garantizando un entorno de producción inteligente, modular y de alta precisión sin necesidad de intervención humana constante.

Al respecto, Ávalos González, quien cuenta con la asesoría científica del Dr. José Ramón Martínez Angulo, detalló el alcance de la autonomía del prototipo: “Lo que se busca es que sea un sistema completamente autónomo, que no requiera intervención humana constante para garantizar una producción constante. El usuario solo llega, coloca los sensores en las diferentes cajas de cultivo y el sistema se encarga de todo; incluso activa relevadores de manera automatizada para realizar riegos por aspersión cuando se detecta la necesidad”.

Explicó que la información recabada por los sensores no solo sirve para el control inmediato, sino que es procesada mediante inteligencia artificial para realizar estudios de optimización y modelos de predicción de variables.

Concluyó que esto asegura una fertilización eficiente de los cultivos, protege el medio ambiente al prevenir la contaminación acuífera por escorrentía química y preserva la salud y fertilidad de los suelos a largo plazo.

Cabe destacar que, debido al alto impacto social y tecnológico de esta investigación, el proyecto obtuvo el primer lugar en la Categoría Superior en la etapa regional de ExpoCiencias Tamaulipas 2026, certamen organizado por el COTACYT.

Con este resultado, el alumno representará a la UAT en el próximo certamen estatal, consolidando el liderazgo de la institución en el desarrollo de ciencia aplicada para el beneficio de la comunidad.

Cuarto Poder de Tamaulipas/