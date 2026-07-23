REFUERZA PATTY CHÍO ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDOS MATAMOROS Y SAN AGUSTÍN

• Atendiendo el llamado de la ciudadanía, personal de Servicios Públicos reparan e instalan luminarias

Por instrucciones directas de la presidenta municipal Patty Chío, el Gobierno Municipal puso en marcha intensos trabajos de sustitución y rehabilitación de luminarias en la zona rural, con el propósito de ofrecer calles más iluminadas y seguras para las familias que transitan diariamente por estos sectores.

Las acciones se concentraron en los ejidos Matamoros y San Agustín, donde las cuadrillas operativas instalaron un total de 12 lámparas nuevas. La distribución de los trabajos permitió la colocación de 4 luminarias en el ejido Matamoros y 8 más en el ejido San Agustín, atendiendo puntos estratégicos que requerían mayor visibilidad.

La ejecución y calidad de los trabajos estuvo supervisada en campo por el subdirector de Servicios Públicos, Humberto Meléndez Villanueva, quien constató que la infraestructura quedará operando al cien por ciento para garantizar la tranquilidad y seguridad nocturna de los habitantes.