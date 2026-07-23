AVANZA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE GÓMEZ FARÍAS

La obra busca brindar mayor seguridad y bienestar a las familias del municipio durante la temporada de lluvias.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam.– Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de la población, el Gobierno Municipal de Gómez Farías continúa con los trabajos de construcción del drenaje pluvial, una obra de infraestructura que contribuirá a prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.

Las labores forman parte de las acciones que la administración municipal realiza para fortalecer la infraestructura del municipio y ofrecer mayor seguridad y bienestar a las familias, al facilitar el adecuado desalojo de las aguas pluviales y reducir riesgos de inundaciones en las zonas beneficiadas.

Autoridades municipales destacaron que esta obra representa un paso más en el compromiso de seguir construyendo un Gómez Farías con mejores servicios, mayor resiliencia y mejores condiciones para sus habitantes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener el progreso del municipio, impulsando proyectos que generan beneficios duraderos para la población y contribuyen al desarrollo de Gómez Farías, bajo la premisa de que el trabajo por las familias no se detiene y que juntos continuarán haciendo historia.