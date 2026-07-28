GOBERNADOR AMÉRICO VILLARREAL REFRENDA COMPROMISO CON LA JUSTICIA Y EL BIENESTAR EN EL MANTE

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Mante, Tamaulipas.- En el marco de su visita a El Mante, donde inició la construcción del Libramiento Poniente y entregó obras deportivas e hidráulicas, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró su compromiso de seguir construyendo un gobierno humanista, enfocado en garantizar bienestar, seguridad y oportunidades de progreso para todas y todos los tamaulipecos.

Durante su mensaje, el mandatario expresó su solidaridad con una familia de la región que atraviesa una situación dolorosa, sumándose al llamado de justicia “en toda la extensión de la palabra”, y subrayando la importancia de no ser omisos ante las realidades que afectan a la sociedad.

Asimismo, destacó que el trabajo por la justicia debe darse en todos los niveles: al interior de las familias, en la comunidad y en las instituciones, con el objetivo de generar mejores condiciones de vida para la población.

El gobernador enfatizó que los retos del estado, dada su extensión y diversidad, requieren del trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno y la participación activa de la ciudadanía.

Cuarto Poder de Tamaulipas/