Refuerza SST atención prehospitalaria en este periodo vacacional

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Recomendaciones como respetar las reglas de tránsito y los límites de velocidad, no conducir cansado, ni consumir bebidas embriagantes o sustancias que alteren el estado de alerta son de suma importancia para prevenir accidentes viales.

Así lo manifestó el encargado de la Dirección del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Luis Adolfo Yhave López Salas, quien señaló que, por instrucción del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se ha reforzado la atención de los servicios de emergencias en las carreteras del estado, así como los mensajes de difusión preventiva.

“En lo que va de este periodo vacacional se ha incrementado la demanda de los servicios del CRUM. Destacan los accidentes de vehículos automotores, así como los casos de pacientes que presentan complicaciones agudas de enfermedades crónicas en sus hogares”, refirió López Salas.

Dijo que, gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el CRUM se ha fortalecido en esta administración. Actualmente se cuenta con una plantilla de 90 elementos operativos en el estado, lo que ha permitido reducir los tiempos de respuesta, aumentar la sobrevida de los pacientes y mejorar la calidad del servicio, ya que el personal cuenta con formación prehospitalaria y el apoyo de médicos especialistas y enfermeros.

Señaló que la prevalencia de accidentes suele incrementarse en los periodos vacacionales. Por ello, exhortó a la población a utilizar el cinturón de seguridad y, en el caso de los menores, el sistema de sujeción infantil. Este debe seleccionarse según la edad, peso y talla del menor, instalarse correctamente en los asientos traseros y evitar siempre que viajen en las piernas de los adultos.

Por último, el responsable del CRUM insistió en que se atiendan las recomendaciones de autoridades como Tránsito, Protección Civil y la Secretaría de Salud.

El CRUM tiene presencia en distintas carreteras de la entidad y en los municipios de Jiménez, Soto la Marina, Aldama, El Mante, Hidalgo, Palmillas y Padilla, con una unidad en cada uno de ellos y actividad las 24 horas del día para cubrir la demanda de atención.

Cuarto Poder de Tamaulipas/