SELECCIÓN INFANTIL DE OCAMPO BRILLA CON DOBLE TRIUNFO EN TORNEO AMISTOSO

Las categorías 5-8 y 9-12 años lograron contundentes victorias durante el 3.er Aniversario de la Academia Gigantes de Xico, reafirmando el talento deportivo de la niñez ocampense.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.- La Selección Infantil de Ocampo puso en alto el nombre del municipio al conseguir una destacada participación durante el 3.er Aniversario de la Academia Gigantes de Xico, donde obtuvo la victoria en los dos encuentros amistosos disputados en las categorías infantiles.

En la categoría de 5 a 8 años, el representativo ocampense mostró un gran desempeño dentro del terreno de juego al imponerse con un marcador de 18 goles a 7 sobre la Academia Gigantes de Xico.

Por su parte, la categoría de 9 a 12 años también demostró su calidad y preparación al vencer a su similar por 14 goles a 8, consolidando una jornada llena de éxitos para el deporte infantil de Ocampo.

Estos resultados reflejan el compromiso, la disciplina y el esfuerzo de las niñas y niños deportistas, así como el trabajo que realizan entrenadores y familias para fortalecer el desarrollo deportivo de la niñez.

Con este destacado desempeño, Ocampo reafirma su compromiso de seguir impulsando el talento de las nuevas generaciones y fomentar la práctica del deporte como una herramienta para el desarrollo integral de la infancia.