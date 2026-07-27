sábado, agosto 1, 2026
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REHABILITA GOBIERNO DE OCAMPO EL PARQUE TANGUANCHÍN PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA FAMILIAR

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ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.- El Gobierno Municipal de Ocampo mantiene las acciones de mejoramiento de los espacios públicos con trabajos de rehabilitación en el Parque Tanguanchín, con el propósito de ofrecer a las familias un lugar más seguro, limpio y agradable para la recreación y la convivencia.

Las labores que se realizan en este importante espacio buscan conservarlo en óptimas condiciones para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y adultos, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el bienestar de la población y el fortalecimiento de las áreas de uso común.

Autoridades municipales destacaron que el mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos forman parte de una estrategia permanente para mejorar la imagen urbana y promover entornos que favorezcan la integración social y la convivencia familiar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con la ciudadanía para construir un mejor Ocampo, mediante obras y servicios que contribuyan a elevar la calidad de vida de sus habitantes.

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