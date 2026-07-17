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GESTIÓN DE MARIELA LÓPEZ SOSA MEJORA EL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL MERCADO MUNICIPAL

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Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno Municipal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló dos nuevos medidores en las calles Hidalgo y Matamoros del Mercado Municipal, una acción que permitirá distribuir de manera más eficiente la carga eléctrica de los locales y poner fin al problema de bajo voltaje que enfrentaban los comerciantes.

Mariela López Sosa, presidenta municipal, destacó que este resultado responde al compromiso de atender las necesidades de los locatarios y reconoció la disposición del Ing. Gilberto Vega Castillo, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en El Mante, por el respaldo brindado para concretar esta importante mejora.

Con acciones de gestión y trabajo coordinado, el Gobierno Municipal continúa impulsando soluciones que benefician directamente a las familias y al sector comercial del municipio.

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