ENTREGAN CREDENCIALES DE DISCAPACIDAD EN OCAMPO PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN

La presidenta del Sistema DIF Ocampo, C.P. Martha Uresti de Budarth, encabezó la entrega de credenciales de discapacidad, reafirmando el compromiso de brindar atención, apoyo y mayores oportunidades a quienes más lo necesitan.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.- Con el propósito de seguir construyendo un municipio más incluyente, el Sistema DIF Ocampo llevó a cabo la entrega de credenciales de discapacidad a personas que requieren este respaldo institucional. La actividad fue encabezada por la C.P. Martha Uresti de Budarth, presidenta del organismo, quien destacó que estas acciones representan un paso firme hacia la igualdad de oportunidades y el bienestar de la población vulnerable.

Durante la jornada, se subrayó que el DIF Ocampo trabaja diariamente por la inclusión y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, ofreciendo programas y apoyos que buscan atender las necesidades más sensibles de la comunidad. Con estas credenciales, las personas con discapacidad podrán acceder a beneficios y servicios que faciliten su integración social y laboral, fortaleciendo así el compromiso de la administración municipal con quienes más lo requieren.

El DIF Ocampo destaca que mantiene un trabajo diario y constante enfocado plenamente en el bienestar integral y la inclusión social de toda su gente.