FRANK DE LEÓN CELEBRA LA MAGIA DE LA NAVIDAD CON HABITANTES DE EL AZTECA

En un ambiente de unidad y sana convivencia, el alcalde de Gómez Farías encabezó una amena posada llena de sorpresas y regalos para las familias de esta comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – Con el objetivo de fortalecer los lazos con la ciudadanía y preservar las tradiciones decembrinas, el alcalde Frank de León convivió con los habitantes de la comunidad de El Azteca en una emotiva Posada Navideña.

El evento, que se caracterizó por un ambiente de entusiasmo y armonía, reunió a niñas, niños y adultos, quienes disfrutaron de una jornada diseñada especialmente para llevar alegría a cada hogar. Durante el festejo, los asistentes participaron en diversas dinámicas y sorpresas preparadas por la administración municipal.

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la entrega de regalos, donde el munícipe compartió de cerca con sus “amigos de El Azteca”, escuchando sus inquietudes y reafirmando su compromiso de trabajo cercano a la gente.

Al hacer uso de la palabra, Frank de León dirigió un mensaje de esperanza y unidad a los presentes:

“Me da mucho gusto estar aquí compartiendo estas tradiciones con todos ustedes. Queremos que estas fechas sean de paz y bienestar en sus hogares. ¡Felices fiestas, les deseo lo mejor hoy y siempre!”, expresó el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Gómez Farías continúa impulsando el espíritu navideño y la integración social en las diversas zonas del municipio, cerrando el año con un mensaje de optimismo para el futuro.