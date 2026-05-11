ENCABEZA FRANK DE LEÓN EMOTIVO FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL CBTA 83

El alcalde de Gómez Farías convivió con madres de familia del poblado Loma Alta, donde entregó premios y reconoció la labor de las jefas de hogar en un ambiente de alegría.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM.- En un ambiente de júbilo y estrecha cercanía con la comunidad, el alcalde Frank de León asistió como invitado de honor a la celebración del Día de las Madres organizada por el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 83, ubicado en el poblado Loma Alta.

Durante el evento, el mandatario municipal manifestó sentirse “feliz y contento” por la distinción de compartir esta fecha tan significativa con las familias de la institución. En su mensaje, de León destacó el papel fundamental que juegan las madres en el tejido social y en la formación de los jóvenes estudiantes de este municipio.

Como parte de las actividades, el alcalde encabezó una rifa de diversos premios, llevando sorpresas y alegría a las presentes. Además de la entrega de obsequios, Frank de León dedicó tiempo para convivir y platicar personalmente con cada una de las asistentes, estrechando lazos con los habitantes de esta zona rural.

La jornada transcurrió entre felicitaciones y muestras de afecto, consolidando un espacio de sano esparcimiento donde las madres de familia del CBTA 83 pudieron disfrutar de un rato agradable en compañía de sus autoridades locales. Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de reconocer y valorar el esfuerzo diario de las mujeres de Gómez Farías.