ABANDERAN A ATLETAS DE GÓMEZ FARÍAS RUMBO A LA ETAPA ESTATAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

El alcalde Frank de León motivó a la delegación municipal, reafirmando el compromiso de su administración con el talento joven y el deporte local.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – Con el entusiasmo de representar a su tierra y el respaldo total de las autoridades locales, la delegación de deportistas de Gómez Farías se declaró lista para competir en la etapa estatal de los Juegos Deportivos Escolares.

Durante el encuentro con los atletas, el alcalde Frank de León dirigió un mensaje de aliento a los jóvenes, reconociendo el esfuerzo y la disciplina que los han llevado a esta importante instancia competitiva. El edil destacó que estos estudiantes no solo buscan una medalla, sino que son embajadores de los valores y el espíritu del municipio.

“A poner el nombre de Gómez Farías en alto, cuentan con nosotros”, expresó de León de manera contundente.

El mandatario municipal subrayó que el apoyo al deporte seguirá siendo prioritario en su gestión, asegurando que los participantes cuentan con el acompañamiento necesario para que su única preocupación sea dar el máximo esfuerzo en la cancha. Con este impulso, los deportistas parten con la meta de traer resultados positivos a Gómez Farías.