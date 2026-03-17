FORTALECE PATTY CHÍO GESTIÓN MUNICIPAL EN JORNADA DE CAPACITACIÓN FAISMUN 2026

​* La Alcaldesa asistió a la capacitación convocada por el Gobierno de México, para conocer las reglas de operación vigentes para el 2026, enfocadas a eficientar el uso del recurso destinado a mejorar las condiciones de vida de las familias mantenses.

​Como parte del compromiso por fortalecer el desarrollo del municipio, la presidenta municipal, Patty Chío, participó en la Jornada de Capacitación Municipal FAISMUN 2026, organizada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar, con el objetivo de garantizar una correcta y eficiente aplicación de los recursos destinados a infraestructura social.

Durante esta jornada, en la que se contó con la participación del delegado de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, así como del director general de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, José Antonio Aguilar Castillejos, se expusieron los lineamientos y actualizaciones para el ejercicio de este fondo federal.

En el encuentro se destacaron importantes modificaciones a las reglas de operación del FAISMUN 2026, orientadas a fortalecer la operatividad de los municipios. Entre los principales cambios, se contempla la posibilidad de destinar una parte de los recursos a la adquisición de equipo, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales. Asimismo, se estableció que al menos el 30 por ciento del recurso deberá aplicarse en proyectos relacionados con el acceso y mejoramiento hídrico, priorizando así una de las necesidades más apremiantes de la población.

La alcaldesa Patty Chío destacó la importancia de esta capacitación para el desarrollo del municipio:

“Fortalecer nuestros conocimientos nos permite tomar mejores decisiones y garantizar que cada recurso se aplique de manera transparente y en beneficio directo de nuestra gente”.

De igual forma, subrayó el impacto de las nuevas disposiciones:“Las adecuaciones en las reglas de operación vienen a fortalecer el trabajo de los municipios, ya que nos permiten mejorar nuestra capacidad operativa y atender de manera más eficiente las necesidades prioritarias, especialmente en temas tan importantes como el rubro de agua y drenaje”.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración:

“Seguiremos trabajando con responsabilidad y de manera coordinada con los distintos niveles de gobierno para transformar la calidad de vida de las familias mantenses con obras que realmente generen bienestar”.

El Gobierno Municipal de El Mante reafirma su compromiso de mantener un manejo transparente, eficiente y con sentido social de los recursos públicos, trabajando de la mano con el Gobierno de México que encabeza la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y con el Gobierno del Estado que dirige el Dr. Américo Villarreal, para seguir impulsando el desarrollo y bienestar en el Municipio.