¡FELIZ DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA!

En Cuarto Poder de Tamaulipas, creemos que la mirada de un niño es el reflejo más puro de la esperanza. Hoy, 30 de abril, nos unimos a la celebración de los más pequeños del hogar, quienes con su alegría y curiosidad transforman nuestro entorno cada día.

Como medio de comunicación comprometido con nuestro estado, reafirmamos nuestra misión de informar y trabajar por un Tamaulipas donde cada niño y niña crezca en un ambiente de paz, seguridad y pleno respeto a sus derechos. Ellos no solo son el futuro, son el presente que nos motiva a construir una mejor sociedad.

Nuestro compromiso con la niñez tamaulipeca: Fomentar la educación: Porque el conocimiento es la herramienta más poderosa para sus sueños. Promover sus derechos: Asegurando que su voz sea escuchada y valorada. Celebrar su alegría: Recordando que el juego y la risa son esenciales para su desarrollo.

A todos los padres, maestros y tutores, les extendemos un reconocimiento por su labor diaria en la formación de los ciudadanos del mañana.

¡Que nunca muera el niño que todos llevamos dentro!

Atentamente,

Cuarto Poder de Tamaulipas

ALFREDO GARCÍA BECERRA