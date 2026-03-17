REFUERZAN ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD EN COMUNIDADES RURALES DE OCAMPO

Por instrucción del alcalde Melchor Budarth Báez, cuadrillas municipales rehabilitaron el alumbrado público en los ejidos El Pensil, Flores Magón y la zona de Puente Españita.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – Con el objetivo de garantizar entornos más transitables y elevar la percepción de seguridad entre los habitantes, el Gobierno Municipal de Ocampo intensificó las labores de mantenimiento y modernización de la red de alumbrado público en diversos puntos estratégicos del municipio.

El alcalde, Melchor Budarth Báez, giró instrucciones precisas a las cuadrillas de servicios públicos para llevar a cabo el reemplazo de luminarias en las comunidades de: Ejido El Pensil, Ejido Flores Magón y Puente Españita.

Estas acciones responden a las peticiones ciudadanas de mejorar la visibilidad en calles y accesos principales, lo que facilita la movilidad nocturna y contribuye a la prevención de incidentes en zonas que anteriormente presentaban deficiencias en su iluminación.

Al respecto, el edil destacó que estas labores forman parte de un programa permanente de atención a los servicios básicos: “Seguimos trabajando para tener calles mejor iluminadas y más seguras para todas y todos”, afirmó Budarth Báez, reiterando su compromiso con el desarrollo de las zonas rurales del “Vergel de Tamaulipas”.

Con estas intervenciones, el ayuntamiento busca no solo embellecer la infraestructura urbana, sino consolidar un municipio donde las familias puedan transitar con tranquilidad a cualquier hora del día.