XICOTÉNCATL CELEBRARÁ SU 275 ANIVERSARIO CON FERIA, MÚSICA Y DIVERSOS EVENTOS

Xicoténcatl, Tamaulipas. — Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, encabezó este mediodía una rueda de prensa en la que presentó el programa oficial de actividades con motivo del 275 aniversario de la fundación de Xicoténcatl, destacando la realización de la Feria Xicoténcatl 2026.

Dentro de la cartelera artística sobresale la participación de Elías Medina como uno de los artistas principales, además de agrupaciones como Legítimo, Los Tigrillos, La Misión, Los Corceles de Linares y El Poder del Norte de Martín Buenrostro, quienes se presentarán en espectáculos totalmente gratuitos para el público.

Durante la rueda de prensa también se dieron a conocer otros eventos que formarán parte de las celebraciones, entre ellos el certamen de Reina de la Feria, el Gran Derby de Gallos y la Zona Antro After Party, que se desarrollarán dentro del programa de la feria.

Asimismo, se anunció la realización del Torneo de Pesca del 275 Aniversario, además de la 3ra Carrera Xicoténcatl 2026 y la tradicional Gran Cabalgata, actividades que buscan reunir a las familias y visitantes en torno a esta importante celebración para el municipio.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a la ciudadanía y a los visitantes de la región para ser parte de los festejos que conmemoran 275 años de historia, tradición y orgullo de Xicoténcatl.