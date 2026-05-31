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ARRIESGAN SU VIDA PARA SALVAR OTRA EN PUENTE DEL EJIDO GUADALUPE

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Elementos de Protección Civil de Xicoténcatl protagonizaron un intenso rescate en el puente colgante del Ejido Guadalupe, donde lograron poner a salvo a Clara Isabel N., quien se encontraba en una situación de riesgo.

Gracias a un oportuno reporte al 911 realizado por una familia que transitaba por el lugar, los cuerpos de emergencia actuaron de inmediato, realizando maniobras de rescate durante aproximadamente 45 minutos bajo el intenso sol.

Mariela López Sosa Presidenta Municipal reconoció la valentía del personal de Protección Civil, así como el actuar de los llamados “héroes anónimos”, destacando que la unión entre sociedad y gobierno puede hacer la diferencia y salvar vidas.

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