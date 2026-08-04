“FORTALECEMOS LA CAPACITACIÓN PARA RESPONDER A LOS NUEVOS DESAFÍOS LABORALES” : AMÉRICO

-Preside reunión de seguimiento y evaluación ITACE-CECATI

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al presidir la primera reunión de seguimiento y evaluación ITACE-CECATI, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró su compromiso por fortalecer los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial y por impulsar programas de capacitación de calidad que respondan a los desafíos y sean pertinentes a las grandes oportunidades de crecimiento e innovación del mercado laboral que se presentan en Tamaulipas.

En el marco de la conmemoración del 42 aniversario de la fundación del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo y acompañado por Francisco Garduño Yáñez, director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, el gobernador rindió homenaje y develó una placa en honor al profesor Arturo Lerma Anaya, fundador y primer director general del ITACE.

Durante el encuentro de seguimiento y evaluación integral del trabajo territorial, celebrado en las instalaciones del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, el mandatario tamaulipeco afirmó que el Gobierno del Estado seguirá atento de los programas de formación y capacitación, acordes con las circunstancias que tienen que enfrentar las generaciones que se están formando en los planteles.

“Nuestra circunstancia es estar siendo atingentes a estar formando y preparando a nuestros jóvenes y, desde el gobierno federal, con la vocación de la doctora Claudia Sheinbaum, y que aplicamos aquí en el estado y en nuestros municipios, es estar creando las oportunidades para que esa nueva juventud, debidamente preparada y acorde a las condiciones que se nos están demandando, tenga una forma de participar en el desarrollo de esta gran nación y de este gran estado”, expresó.

El gobernador mencionó los recientes resultados de instituciones como el INEGI, que destacan a Tamaulipas como el estado que logró el segundo mayor crecimiento económico en el primer trimestre del presente año y el segundo con mayor percepción de bienestar y oportunidad de vida hacia el futuro.

“Creo que el estar aplicando con correspondencia y total identidad los modelos humanistas que se presentan hoy en nuestro país y que queremos fortalecer en nuestra entidad hace posible que podamos ir progresando con el trabajo de todos los aquí presentes, para poder dar ese rumbo a nuestra nación y a nuestra entidad, para que todos tengamos mejores oportunidades de vivir en paz, trabajando y con oportunidades individuales hacia nuestra familia y hacia nuestras comunidades”, agregó.

Luego de agradecer la presencia del gobernador, Francisco Garduño Yáñez, director general de los Centros de Formación para el Trabajo, indicó que esta reunión, la primera que se realiza a nivel nacional, permite conocer los resultados de la gestión 2025-2026 y ver cuáles son las fortalezas, las debilidades y las acciones que se deben tomar para continuar con una educación acorde con el comportamiento de la economía, la tecnología y el mercado laboral.

Explicó que en el reciente periodo en Tamaulipas más de 50 mil 600 alumnos cursaron uno de los diferentes cursos de capacitación, tanto en los ICAT como en los CECATI. “Es la capacitación para el trabajo y en el trabajo, razón por la cual no podríamos nosotros estar divorciados de la incursión laboral a través de la capacitación, sin las políticas estatales de este estado”, dijo.

Por su parte, la directora general del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, Claudia Anaya Alvarado, indicó que gracias al respaldo del gobernador, durante el ciclo escolar 2025-2026, en el ITACE se logró atender a 21 mil 203 personas mediante mil 300 cursos de capacitación en las unidades y acciones móviles en Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria, acercando oportunidades de formación a miles de tamaulipecos en todo el estado y confirmando que la capacitación para el trabajo es una herramienta para transformar vidas, fortalecer la economía y construir una sociedad con mayores oportunidades para todas y todos.

Agregó que entre los logros más significativos destacan la certificación ISO 9001:2015 del Centro de Capacitación y Adiestramiento de Conductores, la consolidación de la acción móvil en Nuevo Laredo y el fortalecimiento de la capacitación en los Centros de Ejecución de Sanciones de cinco municipios del estado.

En el evento se contó con la asistencia del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García; Héctor Leoncio Martínez Castuera, coordinador de los Organismos Descentralizados de los Institutos de Capacitación para el Trabajo; el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González; el secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi Reyes; la diputada Yuriria Iturbe Vázquez, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, además de directores de los planteles del ITACE y CECATI y funcionarios de la Secretaría de Educación.

Cuarto Poder de Tamaulipas/