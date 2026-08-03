INAUGURA ARMANDO MARTÍNEZ MODERNO CAMPO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA

*Una obra de primer nivel que fortalece la infraestructura deportiva y rinde homenaje al fundador del fútbol en el municipio

Altamira, Tam., 03 Agosto 2026.- Con el compromiso de seguir impulsando el desarrollo del deporte y ofrecer espacios dignos para la formación de nuevas generaciones, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, inauguró el campo sintético de la Unidad Deportiva de Altamira, una obra de gran impacto que beneficiará a cientos de niñas, niños, jóvenes y deportistas del municipio.

Durante el acto inaugural, el alcalde destacó que esta importante rehabilitación representa una inversión en el bienestar, la salud y el desarrollo integral de la comunidad, al brindar instalaciones modernas y seguras para la práctica deportiva.

“Hoy entregamos el campo sintético de la Unidad Deportiva de Altamira para que nuestras niñas, niños y jóvenes disfruten del deporte en mejores condiciones”, expresó el Dr. Armando Martínez Manríquez.

Como parte de esta significativa inauguración, el Gobierno Municipal rindió un merecido homenaje al Sr. Abel Maldonado Saldaña, reconocido como fundador del fútbol en Altamira, al imponer su nombre a este emblemático espacio deportivo, en reconocimiento a su invaluable legado en la formación de generaciones de futbolistas altamirenses.

“Además, rendimos homenaje al Sr. Abel Maldonado Saldaña, fundador del fútbol en Altamira, al dar su nombre a este espacio que seguirá formando nuevas generaciones”, agregó el presidente municipal.

La rehabilitación del campo contempló la instalación de pasto sintético de alta calidad, así como la modernización integral del sistema de alumbrado, ofreciendo mejores condiciones de seguridad para deportistas y asistentes.

Asimismo, se ejecutaron trabajos de instalación de drenes pluviales, infraestructura que permitirá un eficiente desalojo del agua de lluvia, evitando encharcamientos e inundaciones sobre el terreno de juego, lo que contribuirá a preservar el campo en óptimas condiciones durante todo el año.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Altamira reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura deportiva, fomentar estilos de vida saludables y generar espacios de convivencia que impulsen el talento y la formación de las nuevas generaciones.