martes, agosto 4, 2026
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FORTALECE CRI DEL  DIF EL MANTE ATENCIÓN A PACIENTES EN SUS TERAPIAS

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*Gobierno Municipal que preside  Patty Chío, mantiene firme el compromiso de trabajar de corazón en favor de las familias mantenses, ofreciendo servicios de rehabilitación con calidez, responsabilidad y profesionalismo.

Con el compromiso de brindar una atención humana, profesional y de calidad, el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) del Sistema DIF El Mante reinició  labores y la atención a pacientes que continúan con sus procesos de rehabilitación física.

Cada terapia representa un avance importante en la recuperación, autonomía y bienestar de las personas que diariamente acuden al CRI para mejorar su calidad de vida, gracias al trabajo comprometido del personal especializado.

El Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, que preside  Patty Chío, a través del Sistema DIF El Mante, mantiene firme el compromiso de trabajar de corazón en favor de las familias mantenses, ofreciendo servicios de rehabilitación con calidez, responsabilidad y profesionalismo.

La directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez invita a la ciudadanía que requiera una valoración o atención especializada, comunicarse al teléfono 831 161 0556 para agendar una cita. El horario de atención es de lunes a viernes,  de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

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