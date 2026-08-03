FORTALECE CRI DEL  DIF EL MANTE ATENCIÓN A PACIENTES EN SUS TERAPIAS

*Gobierno Municipal que preside Patty Chío, mantiene firme el compromiso de trabajar de corazón en favor de las familias mantenses, ofreciendo servicios de rehabilitación con calidez, responsabilidad y profesionalismo.

Con el compromiso de brindar una atención humana, profesional y de calidad, el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) del Sistema DIF El Mante reinició labores y la atención a pacientes que continúan con sus procesos de rehabilitación física.

Cada terapia representa un avance importante en la recuperación, autonomía y bienestar de las personas que diariamente acuden al CRI para mejorar su calidad de vida, gracias al trabajo comprometido del personal especializado.

El Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, que preside Patty Chío, a través del Sistema DIF El Mante, mantiene firme el compromiso de trabajar de corazón en favor de las familias mantenses, ofreciendo servicios de rehabilitación con calidez, responsabilidad y profesionalismo.

La directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez invita a la ciudadanía que requiera una valoración o atención especializada, comunicarse al teléfono 831 161 0556 para agendar una cita. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.