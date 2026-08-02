MEJORA DIF ALTAMIRA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

*Presidenta del organismo, C.P. Rosa Irma Luque Pérez, entrega sillas de ruedas donadas por la iniciativa privada

Altamira, Tamps.; 02 de Agosto del 2026.- El Sistema DIF Altamira continúa fortaleciendo las acciones de asistencia social para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables del municipio. Como parte de este compromiso, la presidenta del organismo, C.P. Rosa Irma Luque Pérez, realizó la entrega de sillas de ruedas convencionales directamente en los domicilios de las personas beneficiadas, gracias a la valiosa donación realizada por la empresa OXXO CEDIS Tampico.

Durante la entrega, la presidenta del DIF destacó que este tipo de apoyos representa una oportunidad para transformar la vida de quienes enfrentan dificultades de movilidad, reafirmando el compromiso de la institución de llevar atención y respaldo a quienes más lo necesitan.

“Esta acción nos permite acercar apoyos que contribuyen a mejorar la movilidad, la calidad de vida y el bienestar de las familias altamirenses, llevando esperanza y acompañamiento hasta sus hogares”, expresó Rosa Irma Luque Pérez.

Con estas acciones, el Sistema DIF Altamira refrenda su vocación de servicio y continúa impulsando alianzas con la iniciativa privada que hacen posible ampliar los beneficios para la población más vulnerable, fortaleciendo una política de atención cercana, humana y solidaria en favor de las familias.