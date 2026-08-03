CONSTATA PATTY CHÍO REPOSICIÓN URGENTE DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTÉMOC

* La alcaldesa supervisó los trabajos de rotura de concreto e instalación de tubería de PVC de 12 pulgadas para garantizar el correcto flujo de aguas negras.

Como parte de las actividades de campo, la presidenta municipal, Patty Chío, acudió a supervisar los trabajos de infraestructura hidráulica que se realizan en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Pedro J. Méndez. Durante el recorrido, la alcaldesa atestiguó las labores de atención inmediata en esta zona, reafirmando la prioridad por mantener un gobierno que atiende de primera mano las necesidades de la ciudadanía.

Acompañada por el gerente de COMAPA, Ing. Jorge Salomón González, la edil señaló que la red de drenaje sanitario en este sector se encontraba seriamente dañada, por lo que requería de una reposición urgente para evitar colapsos y problemas de salud pública. Ante esta situación, las brigadas operativas iniciaron de inmediato las maniobras necesarias para rehabilitar el cause de las descargas en el punto afectado.

Actualmente, el personal trabaja en la rotura del concreto con equipo especializado para posteriormente realizar la excavación de la zanja e introducir una nueva tubería de PVC de 12 pulgadas de diámetro. La alcaldesa dirigió un mensaje a la ciudadanía de conducir con precaución en la zona, la cual permanece abierta para no afectar el tránsito vehicular. Estas acciones brindan una solución definitiva que mejora la calidad de vida y la sanidad para las familias de este sector.