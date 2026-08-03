INAUGURA SST SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 2026

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – “La lactancia materna no es una responsabilidad exclusiva de las madres, es una responsabilidad compartida de las instituciones, del personal de salud, de las familias, los centros de trabajo y de toda la sociedad”.

Así lo manifestó la directora general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, durante la inauguración formal de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, espacio en el que se dio paso a la sesión “De un Caso Clínico Receptor de Leche Humana Pasteurizada” y se realizó la entrega de reconocimientos a las madres donadoras del Banco de Leche Humana, cuya generosidad es un ejemplo vivo de compromiso con la vida.

En representación del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, Juárez Delgado señaló que las acciones que enmarcan estas actividades inician con el mensaje claro de que, cuando una comunidad respalda a sus madres, también está protegiendo el presente y el futuro de sus niñas y niños.

Asimismo, enfatizó que no basta con reconocer los beneficios biológicos de la lactancia materna, sino que el verdadero reto radica en la capacidad de transformar el entorno que rodea a la madre mediante la aplicación de políticas públicas efectivas.

“Bajo el liderazgo de nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya, me llena de orgullo que en Tamaulipas estemos construyendo este esfuerzo de manera conjunta con todo el Sector Salud, DIF Tamaulipas, municipios y organizaciones de la sociedad civil, para que las actividades de la Semana de la Lactancia Materna sean de mucho aprendizaje, reflexión e inspiración para seguir trabajando en favor de la salud y bienestar de nuestra población tamaulipeca”, destacó.

De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 y 2022, en México solo el 33.6 por ciento de niños y niñas menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva y el 45.1 por ciento continúa la lactancia materna hasta los 2 años de edad. Entre las mujeres con un empleo remunerado, solo el 21.4 por ciento amamanta a sus bebés los primeros 6 meses de vida de forma exclusiva, en comparación con el 38 por ciento registrado entre mujeres sin empleo remunerado.

Sergia Juárez Delgado reiteró que, la lactancia materna es mucho más que una elección individual: es una de las formas más efectivas de garantizar que las niñas y niños tengan el mejor comienzo posible en la vida, la cual debe complementarse con servicios de apoyo a la lactancia, consejería para las familias y políticas que permitan a las mujeres amamantar durante el tiempo recomendado. Esto refuerza el lema de este año: “Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia, fortalezcamos las acciones que funcionan”.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital General de esta ciudad y contó con la asistencia de la directora general de Enfermería, Irma Barragán Alvarado; el director del nosocomio sede, Guillermo Eduardo Castañeda Gutiérrez; el coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública en Tamaulipas, Raúl Ernesto Huidobro Guevara; el titular de la Coordinación del Hospital Regional de Alta Especialidad Victoria, Daniel Durán Perales; el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Alta Especialidad, Esteban López Garrido; la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ivette Salazar Márquez; así como representantes del IMSS-Bienestar e IMSS Ordinario.

Cuarto Poder de Tamaulipas/