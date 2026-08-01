CONSOLIDA GOBIERNO DE TAMAULIPAS AL ITAVU CON EXPERIENCIA Y VISIÓN SOCIAL

• ​Fue designado Germán Fernández Guzmán como director general del ITAVU para fortalecer la política de vivienda, ampliar el acceso a un patrimonio digno y dar continuidad a las acciones en favor de las familias de menores ingresos

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la prioridad de seguir brindando certeza patrimonial y mejores oportunidades de desarrollo a las familias tamaulipecas, especialmente a quienes más lo necesitan, el Gobierno de Tamaulipas fortaleció al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) con el nombramiento de Germán Fernández Guzmán como nuevo director general del organismo.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, hizo entrega del nombramiento y destacó que esta designación da continuidad al trabajo que impulsa la administración estatal para ampliar el acceso a un suelo adecuado, vivienda digna y un desarrollo urbano con sentido social.

Durante el acto, Becker Hernández reconoció y agradeció el trabajo realizado por Manuel Guillermo Treviño Cantú al frente del ITAVU, destacando su compromiso y la labor desempeñada para fortalecer los programas de regularización patrimonial, vivienda y atención a las familias tamaulipecas, acciones que contribuyeron a consolidar el sentido humanista que distingue a la administración estatal.

Hasta antes de asumir esta responsabilidad, Fernández Guzmán se desempeñaba como Coordinador de Delegaciones del ITAVU, etapa en la que fortaleció la atención en las distintas regiones del estado y mantuvo un contacto permanente con las necesidades de las familias que buscan regularizar su patrimonio.

Con una trayectoria de más de 30 años en el sector de la construcción, el nuevo titular ha participado en proyectos desarrollados para los gobiernos federal, estatal y municipal. Entre ellos destacan las obras ejecutadas para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), mediante la construcción de aulas en comunidades de alta marginación de Tamaulipas, experiencia que respalda su conocimiento de las necesidades sociales y de la infraestructura pública.

Al frente del ITAVU, tendrá la responsabilidad de consolidar una política de vivienda que contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias, con especial atención a los hogares de menores ingresos. Entre las acciones prioritarias se encuentra impulsar soluciones de suelo y vivienda, promover la autoconstrucción y el mejoramiento habitacional, además de fortalecer alianzas estratégicas que faciliten el acceso a lotes con servicios, vivienda nueva y programas que permitan a más personas construir un patrimonio con seguridad y certeza jurídica.

Con este relevo institucional, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de colocar a las personas en el centro de las políticas públicas, fortaleciendo al ITAVU con un perfil técnico y de experiencia para seguir acercando soluciones que respondan a una de las necesidades más importantes de las familias: contar con un hogar digno y un patrimonio para las futuras generaciones.

Cuarto Poder de Tamaulipas/