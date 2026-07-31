RESPONDE PATTY CHÍO CON ARREGLO DE CAMINO A FAMILIAS DE LA CHACA

* La Presidenta Municipal constató las labores de revestimiento en un tramo de 7.8 kilómetros que conecta a esta conunidad con el 5 de mayo.

Con el objetivo de garantizar vialidades rurales más dignas y seguras para las familias del municipio, la presidenta municipal Patty Chío acudió a supervisar los trabajos que se realizan en el camino que conduce al ejido La Chaca. Durante el recorrido, la alcaldesa constató el avance de estas labores destinadas a rehabilitar la conectividad de la zona.

Las acciones, ejecutadas por personal de la Dirección de Obras Públicas del municipio, consisten en el mejoramiento de un tramo de 7.8 kilómetros de revestimiento, abarcando el trayecto que comprende desde el ejido La Chaca hasta la comunidad de 5 de Mayo, un camino fundamental para el traslado diario de los habitantes del sector.

Con estas labores de rehabilitación, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de atender de manera prioritaria las necesidades de las comunidades rurales.

La rehabilitación de este camino permitirá un tránsito mucho más fluido, reduciendo tiempos de traslado y mejorando significativamente la calidad de traslado de las familias que transitan entre ambas localidades.