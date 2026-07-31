ATIENDE ARMANDO MARTÍNEZ NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES

*El alcalde reafirma su compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y de impulsar más obras y mejores servicios para las familias altamirenses

Altamira, Tamps., 31 de Julio del 2026.- Como parte de su política de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, realizó un recorrido por la colonia Los Presidentes, donde convivió con las y los vecinos y escuchó de manera directa sus principales necesidades e inquietudes.

Durante la visita, el alcalde reiteró que su administración continuará trabajando de la mano con la población para atender las demandas de cada sector y generar mejores condiciones de bienestar para las familias altamirenses.

“Seguimos trabajando cerca de la gente y atendiendo sus necesidades”, expresó el presidente municipal, al destacar que el diálogo permanente con la ciudadanía permite establecer prioridades y dar respuesta puntual a las solicitudes de la comunidad.

Asimismo, Armando Martínez se comprometió a impulsar más obras de infraestructura y fortalecer la prestación de servicios públicos en la colonia Los Presidentes, con el propósito de elevar la calidad de vida de sus habitantes y consolidar un entorno más seguro, funcional y digno.

Es así como, el Gobierno de Altamira refrenda su compromiso de continuar construyendo un municipio con mayor desarrollo, donde las obras y los servicios respondan a las necesidades reales de la población y contribuyan al bienestar de todas las familias.