TRANSFORMA ARMANDO MARTÍNEZ LA ZONA RURAL CON ALUMBRADO SOLAR AUTÓNOMO

+Supervisa el alcalde la construcción de la nueva red de alumbrado en los accesos al ejido Maclovio Herrera e inicia los trabajos en el ejido Esteros

Altamira, Tamps., 01 de Agosto del 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y mejorar la infraestructura en la zona rural, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, supervisó los trabajos de construcción de la nueva red de alumbrado solar autónomo sobre la carretera federal Tampico–Mante, en los accesos al ejido Maclovio Herrera (Miradores), además de dar el arranque a las labores correspondientes en el ejido Esteros.

Durante el recorrido, el alcalde destacó que este proyecto representa un importante avance para brindar mayor seguridad a las familias que habitan en estos sectores, así como a los automovilistas y peatones que diariamente transitan por esta importante vía de comunicación.

“Estamos instalando un total de 80 luminarias solares en los tramos con mayor concentración de población, para brindar mayor seguridad a las familias de la zona y a todas las personas que transitan por esta importante carretera federal”, expresó.

Armando Martínez señaló que su administración mantiene las gestiones necesarias para ampliar esta infraestructura hacia otros puntos del municipio, con el objetivo de consolidar una red de alumbrado moderna, eficiente y sustentable.

“Además, seguimos gestionando ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el alumbrado para el resto de los tramos que corresponden a nuestro municipio, tal como ya lo logramos en Villa Cuauhtémoc”, añadió.

El jefe de la comuna reiteró que la instalación de alumbrado solar autónomo forma parte de una estrategia integral para elevar la calidad de vida de la población rural, privilegiando soluciones sustentables que contribuyan a la seguridad y al desarrollo de las comunidades.

“Seguimos trabajando para construir un Altamira más seguro y mejor iluminado para todas y todos”, concluyó el presidente municipal.