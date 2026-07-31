ENCABEZA DÁMASO ANAYA EL ARRANQUE DE LA SERIE INAUGURAL DEL  CORRE BASKET UAT EN LA LNBP  2026

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Gimnasio Multidisciplinario de la UAT vibró con el arranque de la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) Varonil.

El rector Dámaso Anaya Alvarado presidió la ceremonia de apertura de la serie inaugural, donde el Correbasket UAT recibió al Santos del Potosí ante una afición entregada que llenó el graderio del nido universitario.

En este marco de fiesta deportiva, el rector Dámaso Anaya llevó a cabo el protocolo inaugural en compañía del jugador del Club Panteras de la Copa Correbasket UAT, el niño Mauricio Cárdenas Ledezma, y exhortó a los jugadores y al cuerpo técnico a dar su mejor esfuerzo dejando en alto el nombre de esta casa de estudios.

Arropados por los aficionados que abarrotaron el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, el Correbasket, hizo un partido de mucho esfuerzo haciendo vibrar a la tribuna.

Con el inicio de la nueva temporada de la LNBP, la Universidad reafirma la visión institucional del rector Dámaso Anaya, que promueve al deporte como una herramienta de formación y de disciplina para la juventud tamaulipeca.

Un ejemplo de la transformación en el deporte universitario, es que cada vez, hay más participación de los estudiantes de la UAT, en los equipos profesionales de esta casa de estudios, destacándose en esta temporada, Iván Cruz, de la Facultad de Ingeniería Tampico, y Francisco Javier Barrón, alumno de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de Ciudad Victoria.

Además del lleno absoluto, el público se sumo también con entusiasmo a la campaña de útiles escolares de Familia UAT 2026 “Impulsando Corazones”, para recolectar mochilas, cuadernos, lápices y otros materiales nuevos para beneficiar a estudiantes de las zonas rurales.

Al finalizar el partido, el marcador terminó a favor del equipo visitante, en una emocionante serie inaugural que continúa en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT con el segundo encuentro programado para este sábado 1 de agosto a las 7:15 PM, donde se espera nuevamente el respaldo total de la gran afición tamaulipeca.

Cuarto Poder de tamaulipas/