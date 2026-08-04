AVANZA RECUPERACIÓN VIAL EN LA CALLE GALEANA

La alcaldesa Patty Chío supervisó los trabajos que incluyen 80 metros lineales de drenaje sustituido y la reparación del pavimento entre Juárez y Canales.

Como parte de las acciones para transformar la infraestructura céntrica del municipio, el Gobierno Municipal avanza en la rehabilitación de la calle Galeana, en el tramo comprendido entre Juárez y Canales. La presidenta municipal, Patty Chío, acudió para constatar el progreso de esta acción, la cual ya registra la conclusión de 80 metros lineales en la reposición de la red de drenaje sanitario.

Durante la supervisión, en la que estuvo acompañada por el subdirector de Servicios Públicos, Ing. Humberto Meléndez Villanueva, la alcaldesa constató que el personal operativo ha realizado la colocación de 53 metros cuadrados de carpeta asfáltica, donde precisaron que la vialidad continuará cerrada de forma preventiva.

Una vez vertido el concreto, se requerirá un periodo de fraguado de 15 a 20 días para garantizar la máxima durabilidad de la superficie antes de reaperturar el tránsito vehicular. Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de entregar obras de calidad que atiendan los servicios básicos y garanticen una movilidad segura para comerciantes y automovilistas de la zona centro.