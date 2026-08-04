miércoles, agosto 5, 2026
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GOBIERNO MUNICIPAL Y SISTEMA DIF EL MANTE AGRADECEN DONATIVO DEL CLUB DEPORTIVO “LA GUAPOTA”

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*El trabajo en equipo gobierno y sociedad, contribuye a mejorar acciones en favor de Adultos Mayores de la Casa Hogar.

 El Gobierno Municipal de El Mante, que preside Patty Chío, y el Sistema DIF El Mante   agradecen al club Valle del Bernal y vivir para pescar, así  cono el staff de “La Guapota” por el valioso donativo de dos sillas de ruedas para la Casa Hogar del Adulto Mayor.

Esta aportación representa un importante apoyo para fortalecer la atención y los cuidados que diariamente reciben los adultas mayores internos, contribuyendo a mejorar su movilidad y calidad de vida.

A nombre de la Presidenta Municipal Patty Chío   la directora del Sistema DIF Erika Torres Velázquez destacó que la participación de la sociedad es fundamental para consolidar acciones de bienestar, donde la unidad y el esfuerzo de  todos permite atender con mayor sensibilidad las necesidades de los sectores más vulnerables.

“Agradecemos y reconocemos la solidaridad y el compromiso social  de todos quienes integran el staff de  “La Guapota” por este donativo,  tengan la garantia que estas sillas serán de gran utilidad para brindar una atención más digna y humana a nuestros internos en la Casa Hogar” dijo.

Martín Pelayo y el Dr. Guillermo Sainz presidente y secretario del club,  destacaron que esta aportación  es el resultado de la participación  de toda la ciudadania mantense que participó  en el torneo de pesca infantil “La Guapota”, cuyos recursos se enfocan a obras sociales.

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