PRESENTA GOBIERNO DE TAMAULIPAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CONECTAR FAMILIAS  Y FACILITAR SERVICIOS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Agencia de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas presentó ante el gobernador Américo Villarreal Anaya los proyectos digitales “Tamaulipas Te Conecta” y “Tamaulipas te Atiende”, dos nuevas herramientas que permitirán la comunicación entre las familias de los 12 municipios con mayor rezago de conectividad del estado con sus familiares residentes en los Estados Unidos y, además, contribuirán a facilitar los trámites gubernamentales y simplificar el contacto de la ciudadanía con el gobierno.

En el marco de la ceremonia cívica de honores, en la explanada de Palacio de Gobierno, también se realizó un emotivo enlace telefónico de dos madres de familia del poblado Los Aztecas, municipio de El Mante, y del ejido San Antonio, de Jaumave, con sus hijos residentes en las ciudades de Houston, Texas, y Georgia, Estados Unidos, quienes agradecieron al gobernador del estado por esta iniciativa que permitirá acortar distancias y enlazar a quienes durante muchos años han batallado para tener contacto con sus seres queridos radicados en el extranjero.

En su mensaje, el gobernador destacó que Tamaulipas tiene un gobierno atento al progreso tecnológico y ha asumido la innovación como una política de Estado y como una herramienta para modernizar la gestión pública, ampliar derechos y mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos, por lo que anunció que próximamente la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital escalará a nivel de secretaría.

“Se crean herramientas para ampliar puntos de contacto entre el Gobierno de Tamaulipas y la ciudadanía, facilita la comunicación, acercan los servicios públicos, elimina barreras y hace más eficiente y humana la gestión pública, con lo cual se concreta el propósito que adquirimos desde el primer día de nuestra responsabilidad, de servir a nuestro pueblo desde un mejor gobierno”, dijo.

Agregó que, como reconocimiento al trabajo de esta dependencia, se ha elevado el índice de desarrollo digital para los servicios del gobierno y se invierte en recursos para consolidar infraestructura, conectividad y la simplificación de trámites, logrando que estos avances fueran reconocidos en el ámbito nacional con la distinción Liderazgo en la Excelencia de la Transformación Digital, otorgada por el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal.

Por su parte, Edwin Tuexi Amaro, coordinador estatal de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital, explicó que “Tamaulipas Te Conecta” incluye la instalación de cabinas telefónicas con internet en oficinas gubernamentales de los municipios de Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Cruillas, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, San Carlos, San Nicolás y Villagrán, las cuales tendrán una capacidad, sin costo alguno, de 90,000 minutos para llamadas locales y nacionales, 72,000 minutos a celulares en México y 50,000 minutos a Estados Unidos.

Además, dijo, realizando la marcación del número 070, la ciudadanía podrá localizar 14 dependencias y 20 entidades del Gobierno del Estado y acceder a 74 servicios para solicitar información sobre trámites desde cualquier punto de Tamaulipas, lo que contribuirá a simplificar el contacto con el Gobierno, reducir tiempos de búsqueda, mejorar la atención ciudadana y canalizar solicitudes a la dependencia competente.

Indicó que “Contacto Ciudadano 070” representa la primera línea de atención de la estrategia Tamaulipas te Atiende, a la que posteriormente se sumarán nuevos canales y otras herramientas digitales que fortalecerán la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía convirtiéndose en un puente para escuchar, orientar, responder y servir mejor a las personas.

“Señor gobernador, usted nos ha pedido un gobierno humanista; en la agencia lo entendemos así: la tecnología no sustituye la cercanía, la hace posible donde antes no llegaba, y esto apenas empieza; vienen más trámites en línea, viene más simplificación y viene inteligencia artificial al servicio de la gente, con reglas claras y con responsabilidad”, expresó Tuexi Amaro.

En la ceremonia se contó con la presencia de Ricardo Israel Rodríguez Neri, gerente regional Zona Norte de Axel; además de Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Humberto Armando Prieto Herrera; la senadora de la República, Olga Sosa Ruiz; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, diputada Lucero Deosdady Martínez López; el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado; el coronel Gerardo Martínez Andrade, representante de la Comandancia de la 48 Zona Militar, y Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública.

Cuarto Poder de Tamaulipas/