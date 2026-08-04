DISNEY RECONOCE A NIVEL MUNDIAL TALENTO DE ESTUDIANTE DE LA UAT

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Como resultado de las políticas de internacionalización que promueve el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, el estudiante Emiliano Bernal Martínez fue destacado a nivel global a través de los canales oficiales de The Walt Disney Company, durante su participación en una estancia internacional en el complejo turístico de esta compañía en Orlando, Florida.

El alumno universitario, quien cursa la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico (FCAT), forma parte de la segunda generación de la delegación UAT que participa en el Disney Cultural Exchange Program 2026, iniciativa que permitió a diez estudiantes de la máxima casa de estudios desarrollarse profesionalmente, del 18 de mayo al 6 de agosto, en dichos complejos turísticos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la compañía internacional resaltó el desempeño del estudiante tamaulipeco en la atracción Galaxy’s Edge, destacando cómo el programa le permitió convivir con personas de todo el mundo y vivir una experiencia transformadora.

Durante su estancia, Emiliano Bernal puso en relieve que este programa le permitió representar la cultura mexicana, aprender de otras visiones globales y fortalecer valores clave como la responsabilidad y el aprendizaje sobre el funcionamiento operativo y de servicio de una empresa líder como Walt Disney.

Asimismo, el alumno de la UAT reconoció que este importante logro es un reflejo directo de los puentes de oportunidad que la actual gestión del rector Dámaso Anaya construye para impulsar el desarrollo de las y los jóvenes en el ámbito internacional.

Finalmente, la Universidad Autónoma de Tamaulipas invita a la comunidad estudiantil de todos sus campus a conocer y sumarse a las convocatorias de movilidad estudiantil, consolidando a la institución como una plataforma real de proyección profesional y humana.

Cuarto Poder de Tamaulipas/