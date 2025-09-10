MARIELA LÓPEZ SOSA ENCABEZA EL INICIO DE LA FERIA DE LA SALUD EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam.— La presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó el arranque de la “Feria de la Salud: Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, realizada en la Escuela Secundaria Pedro J. Méndez, donde fue recibida por el director del plantel, Prof. Efrén Hernández Cobos.

En este importante evento, estuvieron presentes la Dra. Marcia Abigail Mancilla Durán, directora del Centro de Salud de Xicoténcatl; el Dr. Juan Genaro Rodríguez Mar, director de la Jurisdicción Sanitaria No. VI de El Mante; y el Dr. Manuel Ramos Azuara, coordinador regional del programa IMSS-Bienestar, además de personal docente, administrativo y alumnos de la institución, quienes participaron activamente en la jornada.

La Feria de la Salud tiene como propósito acercar a las familias servicios médicos, revisiones preventivas, orientación nutricional y actividades de promoción de la salud, fortaleciendo la calidad de vida de los xicotenquenses mediante la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Durante su mensaje, Mariela López Sosa destacó la importancia de trabajar unidos para construir bienestar, subrayando que estas acciones refuerzan el compromiso de su administración con la salud y el cuidado de la población.