CON GRAN CABALGATA, CELEBRAN EL 88 ANIVERSARIO DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA

El alcalde Frank de León acompañó a los habitantes en los festejos y agradeció las atenciones brindadas por las autoridades locales.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM.- El alcalde Frank de León en un ambiente lleno de alegria encabezó los festejos del 88 aniversario de la fundación del ejido Guadalupe Victoria, participando activamente en la tradicional gran cabalgata que congregó a decenas de familias, jinetes y habitantes de toda la región en un ambiente de fiesta, identidad y convivencia comunitaria.

Durante el recorrido, que llenó de color y tradición las principales vialidades de la localidad, el presidente municipal convivió de cerca con los asistentes y refrendó su compromiso de seguir impulsando las costumbres que dan identidad al municipio.

Al concluir el evento, Frank de León expresó su profundo agradecimiento a los organizadores y a las autoridades ejidales por la invitación formal a esta importante celebración, así como por las cálidas atenciones y el gran recibimiento que le brindaron a lo largo de la jornada festiva.