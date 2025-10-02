GÓMEZ FARÍAS SE PREPARA PARA RECIBIR EL XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL EN LA COSTA DEL SENO MEXICANO

El municipio se vestirá de gala con un programa repleto de folclore, música y expresiones artísticas, gracias al respaldo del alcalde Frank de León.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El municipio de Gómez Farías se alista para ser sede del XXXII Festival Internacional En La Costa Del Seno Mexicano, un evento que celebra la riqueza cultural de la región a través de la música, la danza y diversas expresiones artísticas. Con el firme apoyo del alcalde Frank de León, este festival promete ser una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

El festival ofrecerá una cartelera variada y atractiva, que incluye funciones que fusionan música, danza, circo y teatro, creando espectáculos únicos y emocionantes. Los organizadores han preparado un programa para todas las edades y gustos, con el objetivo de promover el acceso a la cultura y el disfrute del arte en comunidad.

Una de las características más destacadas de este festival es que todas las actividades serán gratuitas, lo que permitirá que un mayor número de personas puedan participar y disfrutar de la programación. El alcalde Frank de León ha manifestado su compromiso con el impulso de la cultura en el municipio, reconociendo su importancia para el desarrollo social y el fortalecimiento de la identidad local.

El XXXII Festival Internacional En La Costa Del Seno Mexicano representa una oportunidad única para celebrar la cultura y el arte en Gómez Farías, Tam. ¡No te lo pierdas!