MARIELA LÓPEZ SOSA ENTREGA 13 LETRINAS A FAMILIAS DE XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam.– La presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó este día la entrega de 13 letrinas a familias de la comunidad, como parte de las acciones para fortalecer la salud y las condiciones de vida de los hogares que más lo requieren.

La alcaldesa destacó que esta acción representa un paso importante para mejorar la higiene y la dignidad de las familias beneficiadas, reafirmando el compromiso de su administración con el bienestar de la población.

“Seguiremos unidos, trabajando con responsabilidad y compromiso, siempre con el corazón puesto en nuestra gente”, expresó la presidenta municipal al concluir el acto.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Xicoténcatl continúa avanzando en programas de apoyo social que impactan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.