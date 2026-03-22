DEPORTIVO ADELAS SE CORONA CAMPEÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE BÉISBOL EN XICOTÉNCATL

Con gran participación y ambiente deportivo, este domingo se llevó a cabo el quinto juego de la serie final de la Liga Municipal de Béisbol, en la Unidad Deportiva, donde el equipo Deportivo Adelas se proclamó campeón tras imponerse en la serie 4 juegos a 1 ante el Deportivo Miguel Alemán.

El encuentro decisivo inició en punto de las 12:00 horas, consolidando una final intensa en la que ambos equipos demostraron talento, disciplina y compromiso dentro del diamante.

Con este resultado, el Deportivo Adelas se alza con el campeonato, dejando como subcampeón al Deportivo Miguel Alemán, mientras que el tercer lugar fue para el Deportivo Sauzal.

En el balance individual del torneo, destacaron como mejores pitchers Jesús Martínez y Eugenio Martínez, mientras que los títulos de mejores jonroneros fueron para Darío Ríos y Fredy Ortega, todos ellos jugadores del equipo campeón.

El Gobierno Municipal, que encabeza Mariela López Sosa, reconoció el esfuerzo de los equipos participantes y reiteró su compromiso de seguir impulsando el deporte como un eje fundamental para impulsar la convivencia, la salud y la integración familiar en el municipio.