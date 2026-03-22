CABALGATA DEL 275 ANIVERSARIO DE XICOTÉNCATL REÚNE A FAMILIAS Y JINETES EN AMBIENTE DE TRADICIÓN

Xicoténcatl, Tam.– En el marco del 275 aniversario de la fundación del municipio, Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, encabezó la Cabalgata conmemorativa, acompañada por el Diputado Federal César Augusto Verástegui Ostos.

El recorrido dio inicio alrededor de la 1:00 de la tarde desde el Ejido J. Guadalupe Rodríguez, avanzando por distintos puntos hasta concluir en la Asociación Ganadera Local, donde se llevó a cabo una convivencia entre las y los participantes.

Durante el evento, se destacó la participación de familias y cabalgantes, quienes dieron realce a esta tradición que forma parte de la identidad del municipio. Asimismo, se realizaron rifas con diversos premios, entre ellos sillas de montar, sombreros y hieleras.

La Presidenta Municipal agradeció la asistencia y participación de la ciudadanía, subrayando la importancia de preservar las costumbres que impulsan el tejido social.